Богатейшая женщина Казахстана Айдан Сулейменова вышла из российского гражданства
Самая богатая женщина-рантье Казахстана Айдан Сулейменова отказалась от российского гражданства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подписанный президентом РФ Владимиром Путиным указн.
Как сообщает казахстанское интернет-издание Tengrinews.kz, Сулейменова является дочерью первого министра иностранных дел Казахстана Тулеутая Сулейменова и супругой казахстанского бизнесмена Данияра Абулгазина.
По данным Forbes, компания ADD Invest Properties, которая принадлежит Айдан Сулейменовой, в сотрудничестве с супругами Кулибаевыми владеет столичными торговыми центрами Keruen City и Talan Gallery. В активы компании также входит 50% доли в ТРЦ Keruen City в Актобе.
По итогам 2023 года Сулейменова заняла восьмое место среди самых успешных рантье Казахстана с доходом в 4,3 млрд тенге, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru