Богатейшая женщина Казахстана Айдан Сулейменова вышла из российского гражданства

По данным Forbes, компания ADD Invest Properties, которая принадлежит Айдан Сулейменовой, в сотрудничестве с супругами Кулибаевыми владеет столичными торговыми центрами Keruen City и Talan Gallery. В активы компании также входит 50% доли в ТРЦ Keruen City в Актобе.

По итогам 2023 года Сулейменова заняла восьмое место среди самых успешных рантье Казахстана с доходом в 4,3 млрд тенге, передает «Радиоточка НСН».