В Брянске оштрафовали блогера за клевету на ветерана ВОВ

Суд в Брянске признал виновным бывшего юриста, а ныне блогера Сергея Маслова и оштрафовал его на один миллион рублей за клевету в отношении ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Брянской области.

Суд установил, что в августе 2020 года на ютуб-канале блогер заявил, что ветеран, отец губернатора области Александра Богомаза, сотрудничал с немецкой контрразведкой "Абер" во времена войны, обвинив его в госизмене.