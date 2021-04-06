В Брянске оштрафовали блогера за клевету на ветерана ВОВ
Суд в Брянске признал виновным бывшего юриста, а ныне блогера Сергея Маслова и оштрафовал его на один миллион рублей за клевету в отношении ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Брянской области.
Суд установил, что в августе 2020 года на ютуб-канале блогер заявил, что ветеран, отец губернатора области Александра Богомаза, сотрудничал с немецкой контрразведкой "Абер" во времена войны, обвинив его в госизмене.
Однако, как следует из материалов уголовного дела, в мае 1942 года в районе Керчи Василий Богомаз вместе с другими красноармейцами попал в фашистский лагерь "Шталаг-326", где его пытали. Тем не менее, он сохранил верность родине и веру в победу. Позднее ветеран сбежал от немцев и продолжил служить в рядах Красной армии. В ноябре 1945 года он получил государственную награду "За Победу над Германией".
"Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде штрафа в размере одного миллиона рублей", — сказано в записи СК. На данный момент приговор не вступил в законную силу.
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