В Румынии задержали кандидата в президенты Кэлина Джорджеску
26 февраля 202515:07
Румынские правоохранители задержали кандидата в президенты страны Кэлина Джорджеску. Об этом сообщает «Аджерпрес».
Уточняется, что политика доставили в генпрокуратуру на допрос по делу, связанному с финансированием его избирательной кампании.
На вопросы жирналистов Джорджеску отвечать отказался.
Ранее сенатор Алексей Пушков допустил, что Евросоюз постарается всеми способами помешать Джорджеску выиграть президентские выборы в Румынии, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Собчак: Лолита не раз помогала жителям Белгородчины
- СМИ: Силовики задержали водителя-экспедитора за растление школьницы в Екатеринбурге
- Лавров: РФ и США не обсуждали в Эр-Рияде вопрос редкоземельных металлов
- Адвокат Падалко подтвердил, что Ефремов подал ходатайство на УДО
- «Кокаинового короля Европы» Эббена застрелили в Мексике
- В Румынии задержали кандидата в президенты Кэлина Джорджеску
- Ветеринар Шеляков рассказал, как выжила кошка Муся из «Ласточкиного гнезда»
- Певица МакSим сообщила, что планирует снять байопик о себе
- СМИ: Экс-замглавы Минтранса Чалика задержали по делу о растрате
- Лавров: Конкретных переговоров о разморозке активов РФ пока не было
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru