В Румынии задержали кандидата в президенты Кэлина Джорджеску

Уточняется, что политика доставили в генпрокуратуру на допрос по делу, связанному с финансированием его избирательной кампании.

На вопросы жирналистов Джорджеску отвечать отказался.

Ранее сенатор Алексей Пушков допустил, что Евросоюз постарается всеми способами помешать Джорджеску выиграть президентские выборы в Румынии, сообщает RT.

