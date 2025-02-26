В Румынии задержали кандидата в президенты Кэлина Джорджеску

Румынские правоохранители задержали кандидата в президенты страны Кэлина Джорджеску. Об этом сообщает «Аджерпрес».

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Уточняется, что политика доставили в генпрокуратуру на допрос по делу, связанному с финансированием его избирательной кампании.

На вопросы жирналистов Джорджеску отвечать отказался.

Ранее сенатор Алексей Пушков допустил, что Евросоюз постарается всеми способами помешать Джорджеску выиграть президентские выборы в Румынии, сообщает RT.

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ФОТО: Румынское телевидение
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