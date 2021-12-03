В Британии высмеяли главную рождественскую елку страны
Жители Великобритании высмеяли главную рождественскую елку страны, расположенную в Лондоне на Трафальгарской площади. Об этом сообщает британская ежедневная газета «Evening Standard».
Отмечается, что дерево, по традиции подаренное Норвегией, не понравилось пользователям Twitter. В своих постах британцы рассказывают, что у елки не хватает веток, смеясь, что «остальная часть [дерева] застряла в порту в Роттердаме из-за бумажной волокиты», и жалуясь на то, что «норвежцы их больше не любят».
Один из пользователей соцсети вообще предположил, что дерево «воевало».
К обсуждениям присоединился даже мэр Лондона Садик Хан, который рассказал, что лично осмотрел рождественскую елку, и она ему понравилась.
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