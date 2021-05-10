В Британии с 17 мая ослабят ограничения из-за COVID-19

Власти Великобритании анонсировали третий этап ослабления ограничений из-за пандемии коронавируса, он начнется 17 мая, передает ТАСС.

По словам премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона, число смертей и случаев госпитализации от COVID-19 находится на минимальном уровне с июля.

«Имеющиеся данные говорят в пользу того, чтобы с 17 мая в Англии начался третий этап снятия ограничений», — добавил премьер.

В рамках нового этапа ослабления коронавирусных ограничений в Англии откроют музеи, театры, кино и концертные залы. Гостиницам с 17 мая разрешат принимать постояльцев, проведение спортивных соревнований со зрителями возобновится, а заведения общепита смогут вернуться к полноценной работе при условии соблюдения правил социального дистанцирования.

Кроме того, с 17 мая британские учебные заведения смогут вернуться к очным занятиям, а школьникам и студентам разрешат не носить маски в классах и аудиториях.

Также власти снимут запрет на встречи представителей двух домохозяйств или групп до шести человек в помещениях, а также разрешат встречи компаний до 30 человек на улице. Кроме того, снимается так называемый запрет на объятия, и при общении с друзьями и родственниками можно будет не соблюдать дистанцию.

Ожидается, что власти Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса также примут решение о смягчении ограничений.

