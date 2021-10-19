В Британии открыта вакансия аналитика сериала «Симпсоны»

В Великобритании открылась необычная вакансия. На сайте PlatinCasino размещено объявление о поиске сотрудника, который проанализирует все серии всех сезонов популярного анимационного сериала «Симпсоны». В описании вакансии отмечается, что авторам мультсериала загадочным образом не единожды удавалось предугадывать будущее.

«Выборы президентов, пандемии и результаты соревнований — словом, всё, о чем мы сейчас уже знаем», — говорится в сообщении.

Успешному кандидату предстоит посмотреть все серий все сезонов «Симпсонов», а затем составить отчет о важных социальных и политических моментах, имеющих все шансы осуществиться в реальности.

С удачливым соискателем будет заключен контракт на восемь недель. За это время нужно будет просмотреть 284 серии, на что придется потратить около 36 часов в неделю. Вознаграждение составит 5 тысяч фунтов стерлингов.

«Симпсоны» на протяжении длительного времени удивляют своими «пророчествами». Так, к примеру, в эпизоде, вышедшем в 1996 году, показана сцена штурма здания Капитолия. Она повторилась в реальной жизни в январе 2021 года, когда сторонники президента США Дональда Трампа попытались атаковать Конгресс США, напоминают Известия.

Один из создателей сериала «Симпсоны» умер от коронавируса

Напомним, в марте стало известно, что мультсериал «Симпсоны» продлен на 33 и 34 сезон. Об этом сообщило издание Variety. Источник отмечает, что в конце 34-го сезона, выход которого запланирован на 2023 год, шоу будет насчитывать 757 эпизодов. Юбилейная 700-я серия увидит свет 21 марта 2021 года.

Первая серия «Симпсонов» вышла в эфир в 1989 году, это самый продолжительный мультсериал в истории американского телевидения.

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Фото: Instagram/Marvel
ТЕГИ:МультфильмРаботаСимпсоны
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