В Боткинской больнице в 2020 году отремонтируют еще пять корпусов
Боткинская больница войдёт в число шести якорных больниц по оказанию специализированной онкологической помощи. Об этом заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она отметила, что один из её корпусов будет трансформирован под амбулаторное онкологическое отделение – его планируют открыть в течение двух лет, пишет Москва 24.
Кроме того, Анастасия Ракова добавила, что весной текущего года начинается строительство нового корпуса скорой помощи в городской клинической больнице им. С.Боткина. Его площадь составит 14 тыс. кв. м. Он будет одним из самых современных и полностью оборудованных. Скоропомощной корпус обеспечит оперативное оказание медицинской помощи, пишет АНГ Москва.
Напомним, в рамках программы модернизации Боткинской больницы за последние годы удалось полностью переоснастить диагностическую и лечебную базы клиники. Для этого были закуплены более 12 тысяч единиц современной медицинской техники. При этом работы по развитию больницы не прекращаются. Сейчас идет капитальный ремонт корпуса 11. После завершения работ там откроется межокружной нефрологический центр.
Ранее НСН писала, что Сергей Собянин потребовал вести работы по модернизации Боткинской больницы без отклонений по графику. Соответствующее заявление он сделал в ходе осмотра итогов капитального ремонта гематологического корпуса клиники.
Градоначальник напомнил, что Боткинская больница - одно из крупнейших медучреждений в России и Европа. При этом, по его словам, она должна не только самой большой, но и самой лучшей.
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