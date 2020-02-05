В Боткинской больнице в 2020 году отремонтируют еще пять корпусов

Боткинская больница войдёт в число шести якорных больниц по оказанию специализированной онкологической помощи. Об этом заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она отметила, что один из её корпусов будет трансформирован под амбулаторное онкологическое отделение – его планируют открыть в течение двух лет, пишет Москва 24.

Кроме того, Анастасия Ракова добавила, что весной текущего года начинается строительство нового корпуса скорой помощи в городской клинической больнице им. С.Боткина. Его площадь составит 14 тыс. кв. м. Он будет одним из самых современных и полностью оборудованных. Скоропомощной корпус обеспечит оперативное оказание медицинской помощи, пишет АНГ Москва.

Напомним, в рамках программы модернизации Боткинской больницы за последние годы удалось полностью переоснастить диагностическую и лечебную базы клиники. Для этого были закуплены более 12 тысяч единиц современной медицинской техники. При этом работы по развитию больницы не прекращаются. Сейчас идет капитальный ремонт корпуса 11. После завершения работ там откроется межокружной нефрологический центр.