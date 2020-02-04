Собянин рассказал о модернизации Боткинской больницы
Капитальный ремонт гематологического корпуса городской клинической больницы им. С.Боткина завершен. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По словам градоначальника, Боткинская больница является одной из крупнейших в России и в Европе. Однако важно, чтобы медучреждение было одним из лучших. Для этого, как подчеркнул Собянин, и проводится большая реконструкция этой клиники.
Отмечается, что в гематологическом корпусе будет работать отделение трансплантации костного мозга с банком и криохранилищем клеточного материала. Новое оборудование позволит ставить диагноз оперативно и точно. В новом корпусе смогут проходить лечение, включая курсы химио-, иммуно-, таргетной терапии, до 6 тысяч пациентов в год.
Добавим, ввести гематологический корпус в эксплуатацию планируется в марте этого года, пишет АГН Москва.
Между тем, ранее НСН писала, что у жителей Москвы с 14 января появилась возможность получить доступ к своим электронным медицинским картам. Об этом на своем персональном сайте сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Услуга пока работает в тестовом режиме.
Электронная медицинская карта (ЭМК) заводится автоматически при первом посещении поликлиники. До сих пор доступ к ним имели только медицинские работники.
Начиная с середины января оформить доступ к собственной электронной медицинской карте и карте своих детей смогут пациенты старше 15 лет с московским полисом ОМС, рассказал столичный градоначальник. Это можно сделать в личном кабинете на портале mos.ru: нужно указать паспортные данные, серию и номер полиса ОМС, прикрепить цветную фотографию с паспортом в руке и ввести номер мобильного телефона.
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