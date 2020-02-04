Собянин рассказал о модернизации Боткинской больницы

Капитальный ремонт гематологического корпуса городской клинической больницы им. С.Боткина завершен. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По словам градоначальника, Боткинская больница является одной из крупнейших в России и в Европе. Однако важно, чтобы медучреждение было одним из лучших. Для этого, как подчеркнул Собянин, и проводится большая реконструкция этой клиники.

Отмечается, что в гематологическом корпусе будет работать отделение трансплантации костного мозга с банком и криохранилищем клеточного материала. Новое оборудование позволит ставить диагноз оперативно и точно. В новом корпусе смогут проходить лечение, включая курсы химио-, иммуно-, таргетной терапии, до 6 тысяч пациентов в год.

Добавим, ввести гематологический корпус в эксплуатацию планируется в марте этого года, пишет АГН Москва.