В больнице Подмосковья выявили случай продажи сертификата о вакцинации
Росздравнадзор выявил случай незаконной продажи сертификата о вакцинации в одной из больниц Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Сообщается, что ведомство приняло решение провести контрольную закупку поддельного сертификата через Telegram –каналы.
Сотрудник предоставил мошенникам все необходимые личные данные, и через какое-то время отметка о прохождении вакцинации появилась в едином регистре. В сведениях была указана Егорьевская центральная районная больница, как место прохождения несуществующей вакцинации.
Была организована дополнительная проверка для выявления граждан, которые получили статут вакцинированных незаконным путем.
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