В больнице Подмосковья выявили случай продажи сертификата о вакцинации

Сотрудник предоставил мошенникам все необходимые личные данные, и через какое-то время отметка о прохождении вакцинации появилась в едином регистре. В сведениях была указана Егорьевская центральная районная больница, как место прохождения несуществующей вакцинации.

Была организована дополнительная проверка для выявления граждан, которые получили статут вакцинированных незаконным путем.

