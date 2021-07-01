В больнице Подмосковья выявили случай продажи сертификата о вакцинации

Росздравнадзор выявил случай незаконной продажи сертификата о вакцинации в одной из больниц Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что ведомство приняло решение провести контрольную закупку поддельного сертификата через Telegram –каналы.

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Сотрудник предоставил мошенникам все необходимые личные данные, и через какое-то время отметка о прохождении вакцинации появилась в едином регистре. В сведениях была указана Егорьевская центральная районная больница, как место прохождения несуществующей вакцинации.

Была организована дополнительная проверка для выявления граждан, которые получили статут вакцинированных незаконным путем.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МошенничествоВакцинацияКоронавирус
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