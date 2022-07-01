В ближайшие 10 лет в Новой Москве будет построено 20 млн кв. м жилья
К 2032 году в Новой Москве построят еще 20 миллионов квадратных метров жилья, сообщил руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.
«За 10 лет построено более 20 млн кв. м жилья. К 2032 году, по нашей оценке, будет построено еще 20 млн кв. м», - сказал Владимир Жидкин.
По его словам, к развитию территории в ТиНАО подходят комплексно. Строятся не только дома, но и школы, детские сады, поликлиники, дороги, объекты досуга. За 10 лет выросла и транспортная доступность в Новой Москве.
«Около 400 км дорог построено, станции метро, станции МЦД, новые дорожные развязки, путепроводы через ж/д пути», - заключил Владимир Жидкин.
В два раза увеличилось количество автобусных маршрутов.
Ранее стало известно, что с 1 по 10 июля на Манежной площади пройдет фестиваль «10 лет. Новая Москва».
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