Фестиваль «10 лет. Новая Москва» пройдет с 1 по 10 июля на Манежной площади

Фестиваль «10 лет. Новая Москва» пройдет в столице с 1 по 10 июля. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

В первый день июля исполняется 10 лет с момента присоединения к Москве новых территорий, которые прежде были частью Московской области. Таким образом площадь столицы увеличилась в 2,5 раза.

Праздничные мероприятия пройдут на Манежной площади, а также на переходе между Манежной площадью и площадью Революции. Гостей фестиваля ожидает разнообразная гастрономическая и культурная программа.

«На прилавках представлены товары от лучших производителей «новой» Москвы, образовательные кластеры Троицкого округа приглашают посетителей присоединиться к воркшопам и мастер-классам. Гости фестиваля могут познакомиться с туристическим потенциалом "новой" Москвы и узнать много нового о санаторно-курортных комплексах, возможностях организовать детский отдых, достопримечательностях округов, парках для отдыха и местах для организации рыбалки», — отметили в оргкомитете.

На Манежной площади выступят творческие коллективы из Троицкого и Новомосковского административных округов, также москвичей научат плести кружева на коклюшках, делать картины из цветного песка, рисовать акрилом на спилах дерева. На переходе между площадями и на Новом Арбате представят фотовыставки о развитии округов.

