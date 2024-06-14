В Благовещенске из-за смертельного ДТП отменили развлекательные мероприятия

«Развлекательные и массовые мероприятия в учреждениях культуры Благовещенска на ближайшие дни отменяются», - говорится в сообщении Минкульта Амурской области.



Страшная трагедия произошла в Благовещенске 14 июня. На улицее Василенко автомобиль Suzuki на высокой скорости столкнулся с мотоциклом, после чего вылетел на тротуар и сбил несколько человек.

По данным Минздрава Амурской области погибли два мальчика 14 и 15 лет, а также 49-летняя женщина, ещё шесть человек в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии были госпитализированы.

Отмечается, что 59-летний водитель автомобиля управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

