В Благовещенске из-за смертельного ДТП отменили развлекательные мероприятия
Власти Благовещенска приняли решение отменить развлекательные и массовые мероприятия в городе после трагедии с погибшими в ДТП пешеходами.
«Развлекательные и массовые мероприятия в учреждениях культуры Благовещенска на ближайшие дни отменяются», - говорится в сообщении Минкульта Амурской области.
Страшная трагедия произошла в Благовещенске 14 июня. На улицее Василенко автомобиль Suzuki на высокой скорости столкнулся с мотоциклом, после чего вылетел на тротуар и сбил несколько человек.
По данным Минздрава Амурской области погибли два мальчика 14 и 15 лет, а также 49-летняя женщина, ещё шесть человек в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии были госпитализированы.
Отмечается, что 59-летний водитель автомобиля управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru