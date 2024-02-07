В Бишкеке восстановили отопление и горячее водоснабжение после аварии на ТЭЦ
Обеспечение жителей Бишкека горячей водой и отоплением полностью восстановили после крупной аварии на городской ТЭЦ. Об этом сообщил глава филиала ОАО «Электрические станции» - «Бишкектеплосеть» Уран Раимбеков, передает ТАСС.
«На данный момент все абоненты подключены к отоплению и горячему водоснабжению. Все жилые дома ... подключены», — указал руководитель организации.
Как отметил Раимбеков, подачу горячей воды и тепла восстановили в 63 медучреждениях, 84 детских садах, 54 школах. Он добавил, что сейчас система работает согласно фактическим давлению и температуре, выдаваемой от ТЭЦ.
Авария на ТЭЦ в Бишкеке произошла 2 февраля, напоминает телеканал «360». Подачу горячей воды и отопления городу приостановили после взрыва и пожара на объекте. Президент Киргизии Садыр Жапаров отмечал, что причиной ЧП могла стать смена топлива, вызвавшая повышение температуры, пишет RT.
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