В Бишкеке восстановили отопление и горячее водоснабжение после аварии на ТЭЦ

«На данный момент все абоненты подключены к отоплению и горячему водоснабжению. Все жилые дома ... подключены», — указал руководитель организации.

Как отметил Раимбеков, подачу горячей воды и тепла восстановили в 63 медучреждениях, 84 детских садах, 54 школах. Он добавил, что сейчас система работает согласно фактическим давлению и температуре, выдаваемой от ТЭЦ.

Авария на ТЭЦ в Бишкеке произошла 2 февраля, напоминает телеканал «360». Подачу горячей воды и отопления городу приостановили после взрыва и пожара на объекте. Президент Киргизии Садыр Жапаров отмечал, что причиной ЧП могла стать смена топлива, вызвавшая повышение температуры, пишет RT.

