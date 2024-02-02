Жители Бишкека остались без горячей воды и отопления из-за аварии на ТЭЦ

Отмечается, что в 03:00 (00:00 мск) на объекте вышло из строя оборудование. По словам замминистра энергетики Насипбека Керимова, ЧП, предположительно, произошло на 14-м котле ТЭЦ. Для выяснения причин инцидента создали комиссию.

В результате аварии пострадали три сотрудника ТЭЦ, пишет RT. Как отметили в Минэнерго, была временно приостановлена подача горячей воды и отопления в многоквартирные дома киргизской столицы.

По словам главы МЧС Киргизии Бообека Ажикеева, ТЭЦ восстановят после случившегося за пять-семь дней.

«Причины аварии выясняются, [среди прочего рассматривается] техногенный фактор и диверсия», — указал руководитель ведомства, подчеркнув, что перед ЧП на ТЭЦ были слышны хлопки.

Ажикеев также сообщил, что на объекте объявили режим чрезвычайной ситуации.

