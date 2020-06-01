В библиотеках Москвы запустили программу летнего чтения

В Москве стартовала третья по счёту ежегодная общегородская акция летнего чтения для детей и подростков. По её условиям участники должны прочитать за лето не менее трёх книг и написать отзывы о каждой из них.

В 2018 году акция прошла под лозунгом «Лето — время развлечений», в 2019 году главной темой стали путешествия. Этим летом выбрана тема «Любимые писатели планеты». Акция пройдёт в онлайн-формате, можно будет выбрать не только произведения из списка, но и любые, соответствующие теме.

Как сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, тем, кто выполнит программу летнего чтения, раздадут полезные подарки — например, книги и сертификаты в книжные магазины. Итоги подведут 20 сентября.

Зарегистрироваться для участия в акции можно на сайте «Библиогород», там же есть список рекомендованной литературы. Он разделён по возрастам — для дошкольников, младших школьников, учащихся среднего школьного возраста и страшеклассников. На сайте «Онлайн.Библиогород» в разделе «Электронные ресурсы» есть список порталов с книгами, которые можно прочитать онлайн, книги из рекомендованных списков будут бесплатными.

Для ведения творческого дневника с отзывами понадобится скачать шаблон.

