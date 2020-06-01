В библиотеках Москвы запустили программу летнего чтения
В Москве стартовала третья по счёту ежегодная общегородская акция летнего чтения для детей и подростков. По её условиям участники должны прочитать за лето не менее трёх книг и написать отзывы о каждой из них.
В 2018 году акция прошла под лозунгом «Лето — время развлечений», в 2019 году главной темой стали путешествия. Этим летом выбрана тема «Любимые писатели планеты». Акция пройдёт в онлайн-формате, можно будет выбрать не только произведения из списка, но и любые, соответствующие теме.
Как сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, тем, кто выполнит программу летнего чтения, раздадут полезные подарки — например, книги и сертификаты в книжные магазины. Итоги подведут 20 сентября.
Зарегистрироваться для участия в акции можно на сайте «Библиогород», там же есть список рекомендованной литературы. Он разделён по возрастам — для дошкольников, младших школьников, учащихся среднего школьного возраста и страшеклассников. На сайте «Онлайн.Библиогород» в разделе «Электронные ресурсы» есть список порталов с книгами, которые можно прочитать онлайн, книги из рекомендованных списков будут бесплатными.
Для ведения творческого дневника с отзывами понадобится скачать шаблон.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
415 тыс.+9 035 / сут.
Умерли
4 855+162 / сут.
Выздоровели
176 тыс.+3 994 / сут.
- «Будто битами били»: У актрисы Елены Воробей выявили COVID-19
- СМИ: Россиянам разрешат голосовать по Конституции без фиксации паспортных данных
- Глава Чувашской митрополии РПЦ скончался от двусторонней пневмонии
- Эксперты и врачи пожаловались Голиковой на нехватку средств защиты
- Премьер-министр Армении заразился коронавирусом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru