В Берлине больных коронавирусом планируют размещать в отелях

Власти Берлина планируют размещать в отелях города граждан с коронавирусом или лиц, имевших контакт с заражёнными. Об этом в интервью телеканалу NTV рассказал сенатор по вопросам культуры Клаус Ледерер.

По словам сенатора, целью администрации города является оказание помощи гражданам в сложной жизненной ситуации, а также прекращение распространения инфекции.

Берлинские власти планируют выделить 500 мест в гостиницах, финансирование плана они обсудят с немецким правительством. По словам Ледерера, необходимо реализовать такую программу помощи в кратчайшие сроки.

На территории Германии со 2 ноября действует жёсткий карантин: общепит, индустрия красоты, театры, кино и концертные залы прекратили работу. Власти страны оценивают текущую ситуацию как вторую волну коронавирусной инфекции, максимальный суточный прирост заболевших в два раза превысил весенние показатели.

