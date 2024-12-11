В белорусском сыре обнаружили кишечную палочку

Кишечную палочку обнаружили в белорусском сыре предприятия «Молочный мир», сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

В роллах и салатах заведений Татарстана нашли кишечную палочку и стафилококк

Специалисты Россельхознадзора обратились в департамент ветеринарного и продовольственного надзора белорусского Минсельхоза. Российское ведомство просит белорусских коллег изменить статус одного из филиалов «Молочного мира» в реестре предприятий Таможенного союза на «усиленный лабораторный контроль».

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Макеев
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