В белорусском сыре обнаружили кишечную палочку
Кишечную палочку обнаружили в белорусском сыре предприятия «Молочный мир», сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
Специалисты Россельхознадзора обратились в департамент ветеринарного и продовольственного надзора белорусского Минсельхоза. Российское ведомство просит белорусских коллег изменить статус одного из филиалов «Молочного мира» в реестре предприятий Таможенного союза на «усиленный лабораторный контроль».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru