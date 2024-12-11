В белорусском сыре обнаружили кишечную палочку

Специалисты Россельхознадзора обратились в департамент ветеринарного и продовольственного надзора белорусского Минсельхоза. Российское ведомство просит белорусских коллег изменить статус одного из филиалов «Молочного мира» в реестре предприятий Таможенного союза на «усиленный лабораторный контроль».

В конце ноября в Красноярском крае произошло второе массовое отравление школьников за последнее сутки, напоминает «Свободная пресса».