В Белоруссии заявили об отказе Литвы в правовой помощи по делу о геноциде

Литва отказала Белоруссии в правовой помощи по уголовному делу о геноциде белорусского населения в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры республики.

Как отметили в ведомстве, литовская Генпрокуратура, «игнорируя взятые на себя международные обязательства и безосновательно сославшись на ст. 19 Договора между Республикой Беларусь и Литовской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 20 октября 1992 года» отказалась принять к исполнению поручение о помощи в расследовании.

По мнению литовской стороны, это может причинить вред суверенитету или безопасности, правам и законным интересам граждан Литвы. При этом Белоруссия считает, что Вильнюс «фактически способствует укрывательству нацистских преступников от правосудия».

Дело по факту геноцида белорусского народа в годы войны возбудили в Минске в апреле, напоминает RT. Как отметил генпрокурор Белоруссии Андрей Швед, разбирательство было начато «в целях социальной и исторической справедливости, устранения белых пятен истории, укрепления конституционного строя и национальной безопасности».

