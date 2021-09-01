В Белоруссии заявили об отказе Литвы в правовой помощи по делу о геноциде
Литва отказала Белоруссии в правовой помощи по уголовному делу о геноциде белорусского населения в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры республики.
Как отметили в ведомстве, литовская Генпрокуратура, «игнорируя взятые на себя международные обязательства и безосновательно сославшись на ст. 19 Договора между Республикой Беларусь и Литовской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 20 октября 1992 года» отказалась принять к исполнению поручение о помощи в расследовании.
По мнению литовской стороны, это может причинить вред суверенитету или безопасности, правам и законным интересам граждан Литвы. При этом Белоруссия считает, что Вильнюс «фактически способствует укрывательству нацистских преступников от правосудия».
Дело по факту геноцида белорусского народа в годы войны возбудили в Минске в апреле, напоминает RT. Как отметил генпрокурор Белоруссии Андрей Швед, разбирательство было начато «в целях социальной и исторической справедливости, устранения белых пятен истории, укрепления конституционного строя и национальной безопасности».
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