В Белоруссии запретили произведенное в России печенье «Картошка» и «Орешек»
Произведенные российскими компаниями печенье «Картошка» и «Орешек с вареной сгущенкой» внесли в реестр опасной продукции в Белоруссии. Об этом говорится в сообщении госстандарта республики.
Ограничения касаются продукции кондитерской фабрики в Челябинске «Колос» и товаров торговой марки «Любимая лавка» пензенской компании «Капитал».
Отмечается, что при производстве печенья были использованы пищевые добавки: бензоат натрия (Е211), недопустимый при изготовлении мучных изделий и молокосодержащих продуктов, и консервант сорбиновая кислота (Е200) в превышающем допустимый уровень количестве.
Белорусский госстандарт запретил ввоз и реализацию указанной продукции, вынес решение об изъятии из обращения и предписал устранить нарушения.
Ранее в Белоруссии запретили российскую гречку «Фермер» производства ООО «Дары полей» из Барнаула.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru