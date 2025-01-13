В Белоруссии запретили произведенное в России печенье «Картошка» и «Орешек»

Произведенные российскими компаниями печенье «Картошка» и «Орешек с вареной сгущенкой» внесли в реестр опасной продукции в Белоруссии. Об этом говорится в сообщении госстандарта республики.

Ограничения касаются продукции кондитерской фабрики в Челябинске «Колос» и товаров торговой марки «Любимая лавка» пензенской компании «Капитал».

Отмечается, что при производстве печенья были использованы пищевые добавки: бензоат натрия (Е211), недопустимый при изготовлении мучных изделий и молокосодержащих продуктов, и консервант сорбиновая кислота (Е200) в превышающем допустимый уровень количестве.

Белорусский госстандарт запретил ввоз и реализацию указанной продукции, вынес решение об изъятии из обращения и предписал устранить нарушения.

Ранее в Белоруссии запретили российскую гречку «Фермер» производства ООО «Дары полей» из Барнаула.

