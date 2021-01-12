В Белоруссии умер митрополит Филарет, конкурировавший с патриархом Кириллом

Почетный Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Филарет умер на 86 году жизни. Об этом сообщили в Белорусской православной церкви - каноническом подразделении Русской православной церкви. Филарет был епископ на покое с 2013 года.

В середине декабря владыку госпитализировали с коронавирусом, уточняет РИА ФАН. Митрополит Филарет (в миру Кирилл Вахромеев) возглавлял Белорусскую православную церковь более 20 лет. В 2009 году он претендовал на место патриарха Московского и всея Руси, однако отказался от борьбы за престол предстоятеля, который в итоге занял Кирилл.

Филарет был очень популярен в Белоруссии. В его честь в республики открыли духовные семинарию, училище и академию. Митрополит был отмечен 12 орденами РПЦ, он также имел шесть почетных наград в СССР.

