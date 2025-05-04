СМИ: 25 человек пострадали после столкновения поездов на вокзале в Румынии
25 человек пострадали после столкновения поездов на вокзале в румынском городе Констанца. Об этом сообщает телеканал Digi 24.
В национальной компании железных дорог уточнили, что пассажирский поезд № 1586 находился на станции и готовился к отправлению, когда в него врезался поезд № 1688, выполнявший маневр по изменению маршрута.
Телеканал сообщил, что после происшествия 20 человек прошли медицинское освидетельствование на месте, а ещё пятерых доставили в больницу для оказания помощи. Отмечается, что тяжёлых травм никто не получил.
В начале апреля локомотив грузового поезда сошел с рельсов в Подмосковье из-за ДТП с фурой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru