СМИ: 25 человек пострадали после столкновения поездов на вокзале в Румынии

В национальной компании железных дорог уточнили, что пассажирский поезд № 1586 находился на станции и готовился к отправлению, когда в него врезался поезд № 1688, выполнявший маневр по изменению маршрута.

Телеканал сообщил, что после происшествия 20 человек прошли медицинское освидетельствование на месте, а ещё пятерых доставили в больницу для оказания помощи. Отмечается, что тяжёлых травм никто не получил.

В начале апреля локомотив грузового поезда сошел с рельсов в Подмосковье из-за ДТП с фурой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».