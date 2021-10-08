В Белоруссии с 9 октября вводится масочный режим
Власти Белоруссии объявили о введении обязательного масочного режима в стране с 9 октября текущего года в целях противодействия распространения коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс».
Также с 9 октября вводится обязательное соблюдение дистанции с местах массового скопления людей, а также такси. По данным Минздрава страны, в нескольких регионах наблюдается рост числа случаев заражений.
Ранее стало известно, что концерт российского музыканта Басты в Минске, намеченный на 9 октября, отменен на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в Белоруссии.
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