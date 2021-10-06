Концерт Басты в Минске отменен из-за коронавируса
6 октября 202100:20
Концерт российского музыканта Басты в Минске, намеченный на 9 октября, отменен на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в Белоруссии. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».
Отмечается, что решение принято управлением культуры Мингорисполкома.
В настоящее время в Белоруссии действует ограничение на проведение мероприятий: заполняемость зала должна составлять не более 50%/
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru