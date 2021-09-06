Гражданку России задержали в Белоруссии по делу о клевете на Лукашенко
Посольство России в Минске подтвердило задержание в Бресте россиянки Ирины Викхольм, которая обвиняется в клевете в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщили в пресс-службе дипмиссии.
Отмечается, что белорусская сторона уведомила РФ о задержании в установленном порядке, пишет RT.
«Ирина Викхольм сама не обращалась с просьбой о встрече с консулом, тем не менее мы запросили консульский доступ, и представители генконсульства РФ в Бресте встречались с данной гражданкой», — цитирует сообщение посольства ТАСС.
Россиянке грозит до шести лет лишения свободы из-за публикации в Twitter с фотографией Лукашенко и «клеветническими сведениями о совершении им акта терроризма и авиапиратства». По данным правозащитного центра «Весна», Викхольм была задержана еще в мае, после инцидента с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске. Все это время гражданка РФ находилась в брестском СИЗО, отмечает Газета.ру.
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