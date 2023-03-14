В Белоруссии проведут военные сборы
Минобороны Белоруссии в марте проведет призыв военнообязанных граждан на военные сборы, сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что сборы проводятся планово и нужны для повышения уровня боевой готовности воинских частей и соединений. Призванных на сборы познакомят с новыми видами оружия, военной техники, проведут тренировки и учения.
Ранее МВД Белоруссии сообщило, что наемники, которые находятся за пределами республики могут быть задействованы в дестабилизации обстановки в стране, передает НСН.
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