В Белоруссии проведут военные сборы

Минобороны Белоруссии в марте проведет призыв военнообязанных граждан на военные сборы, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что сборы проводятся планово и нужны для повышения уровня боевой готовности воинских частей и соединений. Призванных на сборы познакомят с новыми видами оружия, военной техники, проведут тренировки и учения.

Ранее МВД Белоруссии сообщило, что наемники, которые находятся за пределами республики могут быть задействованы в дестабилизации обстановки в стране, передает НСН.


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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
ТЕГИ:МинобороныВоенные УченияБелоруссия
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