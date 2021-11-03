В Белоруссии признали экстремистскими интернет-ресурсы телеканала «Белсат»
Интернет-ресурсы польского телеканала «Белсат» признаны в Белоруссии экстремистским формированием. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства внутренних дел республики.
Ведомство приняло соответствующее решение и запретило деятельность на территории Белоруссии «группы граждан, объединенных посредством интернет-ресурсов "Белсат"», отмечает RT.
Ранее МВД Белоруссии признало экстремистским формированием «группу граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность посредством Telegram-каналов "NEXTA", "NEXTA-Live" и "LUXTA"». Деятельность каналов запретили, отмечает РИА ФАН.
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