В Белоруссии признали экстремистским Telegram-канал NEXTA

Как отметили в МВД, было принято решение «о признании группы граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность посредством Telegram-каналов "NEXTA", "NEXTA-Live" и "LUXTA", экстремистским формированием». В связи с этим деятельность каналов запретили.

В ноябре 2020 года основатель NEXTA Степан Путило и бывший главный редактор издания Роман Протасевич были внесены КГБ Белоруссии в список лиц, причастных к террористической деятельности.

Накануне белорусское МВД расширило перечень экстремистских Telegram-каналов, включив в него канал «Мая краiна Беларусь» и чат «Я выхожу/МКБ», напоминает RT.

