В Белоруссии признали экстремистским Telegram-канал NEXTA
Министерство внутренних дел Белоруссии признало экстремистскими Telegram-каналы NEXTA, NEXTA-Live и LUXTA. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале ведомства.
Как отметили в МВД, было принято решение «о признании группы граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность посредством Telegram-каналов "NEXTA", "NEXTA-Live" и "LUXTA", экстремистским формированием». В связи с этим деятельность каналов запретили.
В ноябре 2020 года основатель NEXTA Степан Путило и бывший главный редактор издания Роман Протасевич были внесены КГБ Белоруссии в список лиц, причастных к террористической деятельности.
Накануне белорусское МВД расширило перечень экстремистских Telegram-каналов, включив в него канал «Мая краiна Беларусь» и чат «Я выхожу/МКБ», напоминает RT.
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