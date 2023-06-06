Картаполов: СМС-оповещение не приравняют к повестке
6 июня 202323:27
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что СМС-оповещение о призыве не будут приравнивать к повестке.
По его словам, решение готовится для удобства граждан. Точное содержание СМС-уведомления пока не определено, уточнил он.
«СМС - это не повестка, это всего-навсего оповещение о том, что повестка сформирована», - сказал депутат в эфире РБК.
С инициативой оповещать граждан о призыве посредством СМС-сообщений выступило Минобороны. Проект постановления размещен на портале нормативных правовых актов, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru