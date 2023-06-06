Картаполов: СМС-оповещение не приравняют к повестке

По его словам, решение готовится для удобства граждан. Точное содержание СМС-уведомления пока не определено, уточнил он.

«СМС - это не повестка, это всего-навсего оповещение о том, что повестка сформирована», - сказал депутат в эфире РБК.

С инициативой оповещать граждан о призыве посредством СМС-сообщений выступило Минобороны. Проект постановления размещен на портале нормативных правовых актов, передает «Радиоточка НСН».

