Картаполов: СМС-оповещение не приравняют к повестке

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что СМС-оповещение о призыве не будут приравнивать к повестке.

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По его словам, решение готовится для удобства граждан. Точное содержание СМС-уведомления пока не определено, уточнил он.

«СМС - это не повестка, это всего-навсего оповещение о том, что повестка сформирована», - сказал депутат в эфире РБК.

С инициативой оповещать граждан о призыве посредством СМС-сообщений выступило Минобороны. Проект постановления размещен на портале нормативных правовых актов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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