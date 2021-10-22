В Белоруссии отменили обязательный масочный режим

Министерство здравоохранения Белоруссии отменило обязательный масочный режим в республике. Постановление ведомства опубликовано на национальном правовом интернет-портале.

«Исключено требование к обязательности использования физическими лицами средств индивидуальной защиты при посещении объектов, организаций, [использовании] автомобильного, за исключением автомобилей личного пользования, воздушного, водного, железнодорожного транспорта, включая метрополитен», — подчеркнули в министерстве. Постановление вступило в силу 22 октября.

Кроме того, документ уточняет, что руководители объектов и организаций должны следить за использованием работниками и физлицами средств защиты органов дыхания при невозможности соблюдения социальной дистанции.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал принудительную вакцинацию, а также рейды милиции по проверке выполнения требований введенного 9 октября масочного режима и возможные штрафы за отсутствие масок.

