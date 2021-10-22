В Белоруссии отменили обязательный масочный режим
Министерство здравоохранения Белоруссии отменило обязательный масочный режим в республике. Постановление ведомства опубликовано на национальном правовом интернет-портале.
«Исключено требование к обязательности использования физическими лицами средств индивидуальной защиты при посещении объектов, организаций, [использовании] автомобильного, за исключением автомобилей личного пользования, воздушного, водного, железнодорожного транспорта, включая метрополитен», — подчеркнули в министерстве. Постановление вступило в силу 22 октября.
Кроме того, документ уточняет, что руководители объектов и организаций должны следить за использованием работниками и физлицами средств защиты органов дыхания при невозможности соблюдения социальной дистанции.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал принудительную вакцинацию, а также рейды милиции по проверке выполнения требований введенного 9 октября масочного режима и возможные штрафы за отсутствие масок.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru