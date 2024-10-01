В Белоруссии ограничили доступ к онлайн-кинотеатру Okko

Доступ к онлайн-кинотеатру Okko ограничили на территории Белоруссии. Об этом сообщило Министерство информации республики.

«Мининформ Беларуси принял решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу okko. tv», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, платформа нарушила нормы статьи 38 закона о СМИ «в части размещения запрещенной информации, направленной на пропаганду насилия и жестокости».

Между тем Роскомнадзор ограничил на территории России доступ к сайту издания Astra. В ведомстве пояснили, что приняли такое решение из-за размещения на ресурсе недостоверной общественно значимой информации.

