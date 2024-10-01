В Белоруссии ограничили доступ к онлайн-кинотеатру Okko
Доступ к онлайн-кинотеатру Okko ограничили на территории Белоруссии. Об этом сообщило Министерство информации республики.
«Мининформ Беларуси принял решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу okko. tv», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, платформа нарушила нормы статьи 38 закона о СМИ «в части размещения запрещенной информации, направленной на пропаганду насилия и жестокости».
Между тем Роскомнадзор ограничил на территории России доступ к сайту издания Astra. В ведомстве пояснили, что приняли такое решение из-за размещения на ресурсе недостоверной общественно значимой информации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru