Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания Astra в РФ
Роскомнадзор (РКН) ограничил доступ к сайту издания Astra на территории России. Об этом сообщил сервис РКН для проверки ограничения доступа к сайтам и их страницам в интернете.
В сообщении указано, что доступ к сайту ограничивается, при этом причина внесения в перечень не называется.
В Telegram-канале Astra уточнили, что издание было создано после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года, однако работать сайт начал только «два месяца назад».
Ранее РКН заблокировал мессенджер Signal на территории РФ «в связи с нарушением требований российского законодательства», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Турции потушили все лесные пожары
- Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания Astra в РФ
- Преподавателя РУДН задержали в Москве
- Минобороны: В Белгородской области сбили два украинских БПЛА
- ЦИК рассмотрит возможность переноса голосования на выборах в Курской области
- Российские военные взяли в плен 18 бойцов ВСУ в Курской области
- Российские геймеры в июле потратили на новых персонажей 20 млрд рублей
- «АвтоВАЗ» возобновил выпуск Lada Vesta с системой курсовой устойчивости
- В Аргентине произошло землетрясение магнитудой 5,5
- Вахтанговский театр отправился на гастроли в Китай
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru