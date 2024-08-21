Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания Astra в РФ

В сообщении указано, что доступ к сайту ограничивается, при этом причина внесения в перечень не называется.

В Telegram-канале Astra уточнили, что издание было создано после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года, однако работать сайт начал только «два месяца назад».

Ранее РКН заблокировал мессенджер Signal на территории РФ «в связи с нарушением требований российского законодательства», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

