В Белоруссии мужчине дали 1,5 года колонии за оскорбление Лукашенко

Отмечается, что прокуратура Заводского района белорусской столицы поддержала гособвинение. Мужчине инкриминировали «активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта и предприятия; публичное оскорбление президента Республики Беларусь» в августе 2020 года.

«Суд Заводского района Минска постановил обвинительный приговор... Н. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима», - подчеркнули в генпрокуратуре.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

