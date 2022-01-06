В Белоруссии мужчине дали 1,5 года колонии за оскорбление Лукашенко
Суд в Минске приговорил ранее несудимого мужчину к 1,5 года колонии за нарушение общественного порядка и оскорбление президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщила пресс-служба генпрокуратуры республики.
Отмечается, что прокуратура Заводского района белорусской столицы поддержала гособвинение. Мужчине инкриминировали «активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта и предприятия; публичное оскорбление президента Республики Беларусь» в августе 2020 года.
«Суд Заводского района Минска постановил обвинительный приговор... Н. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима», - подчеркнули в генпрокуратуре.
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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