Дудя проверят на иностранное финансирование
Лига безопасного интернета попросила проверить иностранное финансирование блогера Юрия Дудя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора организации Екатерину Мизулину.
Ранее Юрий Дудь опубликовал в Instagram пост, в котором поддержал Украину после признания Россией Донецкой и Луганской народных республик.
«В последние дни одной из самых резонансных публикаций в социальных сетях стала публикация блогера, журналиста Юрия Дудя, где он высказал отвращение к нашей стране», — подчеркнула Мизулина.
Отмечается, что Лига обратилась к Генпрокуратуре РФ и Минюсту. Если информация о финансировании из-за рубежа подтвердится, Дудя могут признать иностранным агентом.
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