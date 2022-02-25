Дудя проверят на иностранное финансирование

Лига безопасного интернета попросила проверить иностранное финансирование блогера Юрия Дудя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора организации Екатерину Мизулину.

СМИ: Лигу безопасного интернета покинули операторы связи и ряд других компаний

Ранее Юрий Дудь опубликовал в Instagram пост, в котором поддержал Украину после признания Россией Донецкой и Луганской народных республик.

«В последние дни одной из самых резонансных публикаций в социальных сетях стала публикация блогера, журналиста Юрия Дудя, где он высказал отвращение к нашей стране», — подчеркнула Мизулина.

Отмечается, что Лига обратилась к Генпрокуратуре РФ и Минюсту. Если информация о финансировании из-за рубежа подтвердится, Дудя могут признать иностранным агентом.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИнтернетЮрий ДудьБлогеры
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