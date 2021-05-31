В Белоруссии допустили передачу Софьи Сапеги России после суда
Не исключено, что суд над задержанной в Минске россиянкой Софьей Сапегой состоится в Белоруссии и после него она может быть помилована решением президента или передана отбывать наказание в РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы МИД Белоруссии Владимира Макея.
По его словам, «надо подождать». «Как будет развиваться ситуация, дальше я не могу предсказать, потому что существуют разные варианты», - отметил министр.
Софью Сапегу задержали в Минске 23 мая и арестовали на два месяца. Позже в Telegram-канале «Желтые СЛИВЫ» появилось видео, на котором россиянка признается, что является редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси», который публикует личную информацию о силовиках. Ей может грозить до 12 лет тюрьмы.
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