В Белоруссии допустили передачу Софьи Сапеги России после суда

По его словам, «надо подождать». «Как будет развиваться ситуация, дальше я не могу предсказать, потому что существуют разные варианты», - отметил министр.

Софью Сапегу задержали в Минске 23 мая и арестовали на два месяца. Позже в Telegram-канале «Желтые СЛИВЫ» появилось видео, на котором россиянка признается, что является редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси», который публикует личную информацию о силовиках. Ей может грозить до 12 лет тюрьмы.

