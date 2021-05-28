Посол РФ в Минске заявил, что встрече Сапеги с адвокатом мешает «очередь»

Посол России в Белоруссии Евгений Лукьянов объяснил причины, по которым адвокат задержанной в этой стране россиянки Софьи Сапеги не может с ней встретиться, сообщает ТАСС.

Адвокат Сапеги Александр Филанович заявил 27 мая, что два дня подряд не может встретиться с подзащитной в СИЗО из-за отсутствия свободных кабинетов. В пятницу он также не смог встретиться с Сапегой.

«Там есть до сих пор проблемы с доступом адвоката. Это местный адвокат. Объяснения там связаны с некой логистикой того изолятора, где она содержится: там всего два помещения, где проводятся подобного рода встречи. И там, извините уж за банальность, очередь", - сказал Лукьянов журналистам.

По словам посла, российский консул на следующей неделе посетит Сапегу, а во время прошлого его визита она ни на что не жаловалась и высказывала только просьбы бытового характера. Лукьянов также заверил, что российские дипломаты находятся в контакте с родственниками россиянки - ее отцом, матерью и отчимом.

Софью Сапегу задержали в Минске 23 мая и арестовали на два месяца. Позже в Telegram-канале «Желтые СЛИВЫ» появилось видео, на котором россиянка признается, что является редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси», который публикует личную информацию о силовиках. Ей может грозить до 12 лет тюрьмы.

Мать Сапеги Анна Дудич. заявила RT, что та всегда была вне политики и призналась, что видео с признанием дочери ее шокировало.

Вместе с Сапегой на экстренно посаженном самолете Ryanair летел создатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого обвиняют в организации массовых беспорядков и нарушении общественного порядка, возбуждении социальной вражды. Его наказание может составить до 15 лет лишения свободы, хотя изначально СМИ допускали возможность применения в отношения журналиста смертной казни.



