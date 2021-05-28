Посол РФ в Минске заявил, что встрече Сапеги с адвокатом мешает «очередь»
Посол России в Белоруссии Евгений Лукьянов объяснил причины, по которым адвокат задержанной в этой стране россиянки Софьи Сапеги не может с ней встретиться, сообщает ТАСС.
Адвокат Сапеги Александр Филанович заявил 27 мая, что два дня подряд не может встретиться с подзащитной в СИЗО из-за отсутствия свободных кабинетов. В пятницу он также не смог встретиться с Сапегой.
«Там есть до сих пор проблемы с доступом адвоката. Это местный адвокат. Объяснения там связаны с некой логистикой того изолятора, где она содержится: там всего два помещения, где проводятся подобного рода встречи. И там, извините уж за банальность, очередь", - сказал Лукьянов журналистам.
По словам посла, российский консул на следующей неделе посетит Сапегу, а во время прошлого его визита она ни на что не жаловалась и высказывала только просьбы бытового характера. Лукьянов также заверил, что российские дипломаты находятся в контакте с родственниками россиянки - ее отцом, матерью и отчимом.
Софью Сапегу задержали в Минске 23 мая и арестовали на два месяца. Позже в Telegram-канале «Желтые СЛИВЫ» появилось видео, на котором россиянка признается, что является редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси», который публикует личную информацию о силовиках. Ей может грозить до 12 лет тюрьмы.
Мать Сапеги Анна Дудич. заявила RT, что та всегда была вне политики и призналась, что видео с признанием дочери ее шокировало.
Вместе с Сапегой на экстренно посаженном самолете Ryanair летел создатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого обвиняют в организации массовых беспорядков и нарушении общественного порядка, возбуждении социальной вражды. Его наказание может составить до 15 лет лишения свободы, хотя изначально СМИ допускали возможность применения в отношения журналиста смертной казни.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+9 252 / сут.
Умерли
120 тыс.+404 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+9 385 / сут.
- Минтруд анонсировал начало приема заявок на выплаты семьям с детьми
- Мясников заявил о новой смертоносной пандемии
- Посол РФ в Минске заявил, что встрече Сапеги с адвокатом мешает «очередь»
- «Победа» объявила о возобновлении полетов в Пизу и Римини с 1 июля
- Лукашенко прибыл в Сочи на переговоры с Путиным
- Глава ВТБ раскритиковал идею об ограничении ЦБ на выдачу кредитов
- Собянин заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве
- Белтелерадиокомпания исключена из Европейской вещательного союза
- ВОЗ создала чат-бота для помощи в отказе от курения
- МИД Рф выразил решительный протест из-за антироссийской акции в Киеве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru