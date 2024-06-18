В Белом море нашли затонувший в 1941 году пароход «Поморье»
Советский грузопассажирский пароход «Поморье», затонувший 22 августа 1941 года, обнаружили в Белом море. Об этом сообщило Минобороны.
Судно было найдено участниками совместной экспедиции «Помни войну», организованной Русским географическим обществом, фондом «Люди моря» при поддержке Гидрографической службы Северного флота. «Поморье» затонул у острова Большой Седловатый в Порьей губе Кандалакшского залива.
«Судно лежит на глубине 79,5 метров, разломившись на две части. Состояние обломков... подтверждает версию гибели судна в результате подрыва на минном заграждении», — указали в военном ведомстве.
Сведения, полученные при обследовании парохода, занесут на портал «Россия – от моря до моря», созданный для сохранения морского наследия России и памяти погибших при защите страны моряков.
По данным историков, «Поморье» затонул летом 1941 года из-за подрыва на двух морских минах. Пароход доставлял продовольствие из Кандалакши в Умбу для работников тыла. Считается, что в результате ЧП погибли 68 человек, спаслись два члена экипажа.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru