В Белом доме потребовали более тщательного расследования происхождения COVID-19
Вашингтон продолжит добиваться тщательного и основанного на фактах международного расследования обстоятельств возникновения коронавируса с участием Пекина. Об этом заявила на брифинге заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
Как отметила представитель американской администрации, расследование необходимо, чтобы «положить конец нынешней пандемии и предотвратить их возникновение в будущем».
Помимо многостороннего расследования появления COVID-19, США продолжат добиваться участия в нем Китая. Кроме того, Белый дом заявил о необходимости обеспечить доступ для установления происхождения вируса. По мнению американской стороны, Пекин недостаточно открыто сотрудничал с международными экспертами для расследования обстоятельств появления коронавируса в полной мере.
«Мы давно говорили, что Китай должен предоставить более полный доступ к лаборатории в Ухане, более открыто сотрудничать с ведущими расследование учеными, и мы полагаем, что они просто не соответствовали этим стандартам», — цитирует Жан-Пьер ТАСС.
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