Вучич: Протестующие в Сербии попытаются захватить госструктуры 15 марта

Протестующие в Сербии, в числе которых студенты и сторонники оппозиции, намерены попытаться захватить несколько ключевых государственных объектов 15 марта, чтобы заставить власти страны создать переходное правительство, заявил президент Сербии Александр Вучич.

Президент уточнил, что, по его данным, протестующие планируют занять здания парламента, Радио и телевидения Сербии, а также Конституционного суда, чтобы добиться выполнения своих требований. Он предупредил, что участники протестов будут задержаны полицией и столкнутся с жесткими наказаниями.