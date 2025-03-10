Вучич: Протестующие в Сербии попытаются захватить госструктуры 15 марта
Протестующие в Сербии, в числе которых студенты и сторонники оппозиции, намерены попытаться захватить несколько ключевых государственных объектов 15 марта, чтобы заставить власти страны создать переходное правительство, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Президент уточнил, что, по его данным, протестующие планируют занять здания парламента, Радио и телевидения Сербии, а также Конституционного суда, чтобы добиться выполнения своих требований. Он предупредил, что участники протестов будут задержаны полицией и столкнутся с жесткими наказаниями.
Вучич также отметил, что хотя протестующие не могут свергнуть его с поста, они настаивают на создании переходного правительства. Вучич категорически отверг эту идею, заявив, что он не согласится на такие требования, пока жив, и что для этого необходимо его убийство. Он также подчеркнул, что не позволит «лжецам» захватить государство.
Массовые протесты в Сербии продолжаются с ноября 2023 года, когда 15 человек погибли в результате обрушения бетонного козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде. Студенты и оппозиционные активисты требуют расследования инцидента и привлечения виновных к ответственности. В знак поддержки протестующие планируют провести крупнейший митинг 15 марта в Белграде, а аграрии присоединятся к акции на тракторах, передает «Радиоточка НСН».
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