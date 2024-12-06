В Белгородском зоопарке умер от онкологии капибара Рудольф
Капибара по кличке Рудольф из Белгородского зоопарка умер из-за онкологического заболевания. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале учреждения.
В июне детеныша капибары передали в зоопарк Белгорода из Москвы. В сентябре у животного обнаружили увеличение лимфоузлов, затрудненное дыхание, снижение веса. Рудольфа перевели в Москву для постановки диагноза и лечения, позже у капибары диагностировали лимфому.
«Рудольф не выжил... Новости — печальные, но ожидаемые: онкология у грызунов развивается достаточно стремительно. И надежды практически не было. Ветеринары сделали все, что возможно», — указали в зоопарке.
В учреждении подчеркнули, что Рудольф был «первым капибарином в истории Белгородской области».
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