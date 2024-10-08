У капибары Рудольфа из белгородского зоопарка диагностировали лимфому

У капибары Рудольфа из белгородского зоопарка диагностировали лимфому, сообщила пресс-служба зоопарка в своем Telegram-канале.

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«Анализы брали несколько раз. Ошибки, увы, быть не может», - подчеркнули в зоопарке.

Рудольф, или как его еще называют сотрудники «капибарин Рудик», появился в белгородском зоопарке в июне. В сентябре ветеринары зафиксировали у него снижение веса, увеличение лимфоузлов и немного затруднённое дыхание. Было принято решение отправить Рудика на диагностику в Москву.

«Пока больше ничего добавить не можем. Мы, конечно, подозревали такой диагноз, но верили в лучшее. Стараемся делать это и сейчас. Спасибо вам за вашу поддержку», – отметили в зоопарке.

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ФОТО: ТАСС / Zuma
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