У капибары Рудольфа из белгородского зоопарка диагностировали лимфому
8 октября 202417:03
У капибары Рудольфа из белгородского зоопарка диагностировали лимфому, сообщила пресс-служба зоопарка в своем Telegram-канале.
«Анализы брали несколько раз. Ошибки, увы, быть не может», - подчеркнули в зоопарке.
Рудольф, или как его еще называют сотрудники «капибарин Рудик», появился в белгородском зоопарке в июне. В сентябре ветеринары зафиксировали у него снижение веса, увеличение лимфоузлов и немного затруднённое дыхание. Было принято решение отправить Рудика на диагностику в Москву.
«Пока больше ничего добавить не можем. Мы, конечно, подозревали такой диагноз, но верили в лучшее. Стараемся делать это и сейчас. Спасибо вам за вашу поддержку», – отметили в зоопарке.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru