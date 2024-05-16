В Белгородской области выпускникам разрешили отказываться от сдачи ЕГЭ
Отказ выпускника от продолжения сдачи ЕГЭ после отбоя ракетной опасности в Белгородской области будет являться уважительной причиной. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра образования Андрея Милехина.
По его словам, если во время экзамена была объявлена ракетная опасность, время, отведенное на написание, будет приостановлено и запущено снова только после отбоя тревоги.
При этом по желанию выпускники смогут не возвращаться в аудиторию, если им покажется, что они не готовы продолжать экзамен в этот день.
Ранее сообщалось, что выпускников школ, которые находятся в приграничных районах Белгородской области, освободили от сдачи итоговых экзаменов, передает «Радиоточка НСН».
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