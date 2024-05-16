В Белгородской области выпускникам разрешили отказываться от сдачи ЕГЭ

По его словам, если во время экзамена была объявлена ракетная опасность, время, отведенное на написание, будет приостановлено и запущено снова только после отбоя тревоги.

При этом по желанию выпускники смогут не возвращаться в аудиторию, если им покажется, что они не готовы продолжать экзамен в этот день.

Ранее сообщалось, что выпускников школ, которые находятся в приграничных районах Белгородской области, освободили от сдачи итоговых экзаменов, передает «Радиоточка НСН».

