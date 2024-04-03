В Белгородской области введут оповещение об угрозе атаки БПЛА

Жителей Белгородской области будут оповещать об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил в ходе эфира на своей странице «ВКонтакте» глава региона Вячеслав Гладков.

Пять беспилотников ВСУ сбиты в Белгородской и Курской областях

«С сегодняшнего дня МЧС делит сигнал на сигнал предупреждения о ракетной опасности и опасности от БПЛА», - сказал губернатор.

При угрозе атаки беспилотников жители получат Push-уведомление от операторов сотовой связи. Оповещения также появятся на телеканалах и радио.

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов призвал руководство предприятий и муниципалитетов самостоятельно защищаться от угрозы атаки беспилотников, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:БеспилотникиПВОБелгородская область

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