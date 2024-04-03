В Белгородской области введут оповещение об угрозе атаки БПЛА
Жителей Белгородской области будут оповещать об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил в ходе эфира на своей странице «ВКонтакте» глава региона Вячеслав Гладков.
«С сегодняшнего дня МЧС делит сигнал на сигнал предупреждения о ракетной опасности и опасности от БПЛА», - сказал губернатор.
При угрозе атаки беспилотников жители получат Push-уведомление от операторов сотовой связи. Оповещения также появятся на телеканалах и радио.
Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов призвал руководство предприятий и муниципалитетов самостоятельно защищаться от угрозы атаки беспилотников, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru