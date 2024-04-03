Пять беспилотников ВСУ сбиты в Белгородской и Курской областях

Пять беспилотников Вооруженных сил Украины сбиты над территориями Белгородской и Курской областей, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Минобороны России.

Мужчина пострадал в Белгородской области при атаке беспилотника

Попытка атаковать российские регионы была предпринята около 20:30 мск. Все аппараты сбили дежурные средства ПВО: один в Белгородской области и четыре в Курской.

Всего Вооружённые силы РФ за сутки сбили 195 украинских дронов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:ВСУБеспилотники

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