В Белгородской области военный открыл стрельбу в части и сбежал с оружием


В Белгородской области вечером 11 июля в военной части села Козинка контрактник расстрелял сослуживцев из пулемета. В результате происшествия двое военнослужащих погибли, один получил ранения, а нападавший скрылся с места происшествия.

По данным Telegram-канала Shot, беглеца разыскивают по статьям о дезертирстве и покушении на убийство. Изначально сообщалось, что он унес с собой пулемет Калашникова и 70 патронов, но позже оружие было найдено неподалеку.

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Глава Грайворонского района Геннадий Бондарев в беседе с RT уточнил, что среди гражданских никто не пострадал. В регионе введен план «Перехват», который сначала действовал в Грайвороновском районе, а затем был распространен на всю область.

На данный момент Журавлев не задержан, его разыскивают военная полиция и другие силовые структуры. В ориентировке указано, что он одет в серую футболку, черные шорты и резиновые тапки, на голове кепка с пиксельным узором. По предварительным данным, причиной конфликта стала ссора на бытовой почве, спровоцированная алкоголем, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
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