В Белгородской области военный открыл стрельбу в части и сбежал с оружием

В Белгородской области вечером 11 июля в военной части села Козинка контрактник расстрелял сослуживцев из пулемета. В результате происшествия двое военнослужащих погибли, один получил ранения, а нападавший скрылся с места происшествия.

По данным Telegram-канала Shot, беглеца разыскивают по статьям о дезертирстве и покушении на убийство. Изначально сообщалось, что он унес с собой пулемет Калашникова и 70 патронов, но позже оружие было найдено неподалеку.