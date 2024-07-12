В Белгородской области военный открыл стрельбу в части и сбежал с оружием
В Белгородской области вечером 11 июля в военной части села Козинка контрактник расстрелял сослуживцев из пулемета. В результате происшествия двое военнослужащих погибли, один получил ранения, а нападавший скрылся с места происшествия.
По данным Telegram-канала Shot, беглеца разыскивают по статьям о дезертирстве и покушении на убийство. Изначально сообщалось, что он унес с собой пулемет Калашникова и 70 патронов, но позже оружие было найдено неподалеку.
Глава Грайворонского района Геннадий Бондарев в беседе с RT уточнил, что среди гражданских никто не пострадал. В регионе введен план «Перехват», который сначала действовал в Грайвороновском районе, а затем был распространен на всю область.
На данный момент Журавлев не задержан, его разыскивают военная полиция и другие силовые структуры. В ориентировке указано, что он одет в серую футболку, черные шорты и резиновые тапки, на голове кепка с пиксельным узором. По предварительным данным, причиной конфликта стала ссора на бытовой почве, спровоцированная алкоголем, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru