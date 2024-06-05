СМИ: Сбежавшего со службы бойца СВО обвинили в убийстве сослуживца

Южный окружной военный суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении военнослужащего Александра Ткаченко, который покинул воинскую часть, купив наркотики, вернулся и впоследствии убил сослуживца. Об этом пишет «Газета.Ru».

По данным следствия, рядовой водитель-механик Ткаченко служил по контракту в Волгограде. Мужчина в августе прошлого года не вернулся в воинскую часть после лечения в госпитале и проводил время «по своему усмотрению» в Волгограде и Воронеже. Позже полиция задержала Ткаченко в Воронеже после того, как он забрал закладку с наркотическим веществом «a — Пирролидиновалерофенон». Задержанного передали военной комендатуре, которая приняла решение отправить военного служить в воронежскую часть. Однако уже в сентябре мужчина вновь сбежал, а его часть из Волгограда перевели в Херсонскую область.

В октябре Ткаченко самостоятельно прибыл под Херсон, где находились его сослуживцы, но не доложил об этом руководству. Военный «праздно проводил время», в частности, выпивал в столовой с наводчиком-оператором мотострелкового отделения младшим сержантом Савельевым и поваром взвода рядовым Яковлевым. Следствие считает, что сослуживцы якобы обвинили Ткаченко в побеге из-за боязни участвовать в боевых действиях. Спустя несколько часов после посиделок военный взял автомат АК-12 Савельева и позвал младшего сержанта и рядового «на разговор», выстрелил в них не менее 15 раз и сбежал. Савельев погиб от полученных травм, Яковлев получил ранения голеней.

Ткаченко задержали следующим утром. Против него возбудили уголовные дела по статьям о неявке на службу, незаконном приобретении и хранении наркотиков, покушении на убийство и умышленном причинении смерти общеопасным способом.

