ФСБ: в Забайкалье уничтожили вакцину от коронавируса для пациентов с ВИЧ

Уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий» было возбуждено по факту уничтожения вакцины от COVID-19, сообщает пресс-служба ФСБ России.

Около 80 дел возбудили в столице из-за поддельных сертификатов о вакцинации

В сообщении говорится, что в Забайкальском крае один из руководителей центра СПИД Краевой клинической инфекционной больницы приказал списать и уничтожить вакцину от коронавируса, которая предназначалась для пациентов с ВИЧ-инфекцией.

«Противоправные действия были предприняты с целью сокрытия факта невыполнения в утвержденные сроки распоряжения... по вакцинации», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что общая стоимость уничтоженных препаратов составила 1 млн 451 тысяч рублей.

Ранее в России запатентовали вакцину от штаммов COVID-19 «дельта» и «омикрон», разработанную Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, сообщает журнал «Профиль».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Уголовное ДелоКоронавирусВакцинаФСБЗабайкалье
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