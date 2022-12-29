ФСБ: в Забайкалье уничтожили вакцину от коронавируса для пациентов с ВИЧ
Уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий» было возбуждено по факту уничтожения вакцины от COVID-19, сообщает пресс-служба ФСБ России.
В сообщении говорится, что в Забайкальском крае один из руководителей центра СПИД Краевой клинической инфекционной больницы приказал списать и уничтожить вакцину от коронавируса, которая предназначалась для пациентов с ВИЧ-инфекцией.
«Противоправные действия были предприняты с целью сокрытия факта невыполнения в утвержденные сроки распоряжения... по вакцинации», — отметили в ведомстве.
Уточняется, что общая стоимость уничтоженных препаратов составила 1 млн 451 тысяч рублей.
Ранее в России запатентовали вакцину от штаммов COVID-19 «дельта» и «омикрон», разработанную Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, сообщает журнал «Профиль».
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