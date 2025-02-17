В Белгородской области подожгли машину, инсценировав атаку дрона

По его словам, инцидент произошёл в Волоконовском районе, где возвращавшиеся из командировки сотрудники управления региональной безопасности увидели горящую машину и решили помочь.

Гладков отметил, что рядом с автомобилем находилась группа нетрезвых людей, один из которых бросил в сторону горящей машины «устройство, напоминающее беспилотник».

«Вся информация, которую на сегодняшний день мы имеем, говорит о том, что есть признаки сожжения автомобиля с целью получения компенсации... с обоснованием атаки со стороны ВСУ, чего по факту не произошло», - заключил губернатор.

Ранее жителя Краснодарского края приговорили к 16 годам заключения за поджоги шкафов на железнодорожных путях, сообщает RT.

