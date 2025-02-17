В Белгородской области подожгли машину, инсценировав атаку дрона
В Белгородской области разбираются с возможной инсценировкой атаки беспилотника с целью получения компенсации. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, инцидент произошёл в Волоконовском районе, где возвращавшиеся из командировки сотрудники управления региональной безопасности увидели горящую машину и решили помочь.
Гладков отметил, что рядом с автомобилем находилась группа нетрезвых людей, один из которых бросил в сторону горящей машины «устройство, напоминающее беспилотник».
«Вся информация, которую на сегодняшний день мы имеем, говорит о том, что есть признаки сожжения автомобиля с целью получения компенсации... с обоснованием атаки со стороны ВСУ, чего по факту не произошло», - заключил губернатор.
Ранее жителя Краснодарского края приговорили к 16 годам заключения за поджоги шкафов на железнодорожных путях, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru