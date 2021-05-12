В Белгородской области искусственное завышение тарифов ЖКХ привело к переплате 160 млн рублей

Искусственное завышение тарифов ЖКХ в Белгородской области привело к тому, что жители и организации региона переплатили более 160 миллионов рублей, сообщает «РЕН ТВ».

В Госдуме предложили увеличить штрафы за некачественные услуги ЖКХ

О данном факте сообщил врио губернатора Вячеслав Гладков, который потребовал уволить председателя комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в области ЖКХ Елену Ковальчук. На нее завели уголовное дело о халатности с причинением крупного ущерба и превышением полномочий.

В конце 2018 и 2019 годов она подписала приказы, устанавливающие незаконный и необоснованный единый тариф на регионального оператора по обращению с ТКО на 2019 и 2020 годы.

Кроме того, в конце декабря 2019 года в результате действий Ковальчук были более чем на 40% увеличены тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение, с 2 до 6% – на горячее водоснабжение в регионе.

Ранее законопроект о штрафах для ресурсоснабжающих организаций (РСО) за непредоставленные или некачественные коммунальные услуги внесла в Госдуму группа депутатов от фракции «Единая Россия». Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента. В случае одобрения инициативы для РСО будут введены штрафы в размере до 200 тысяч рублей.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:БелгородЖКХ
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