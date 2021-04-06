В Госдуме предложили увеличить штрафы за некачественные услуги ЖКХ

Законопроект о штрафах для ресурсоснабжающих организаций (РСО) за непредоставленные или некачественные коммунальные услуги внесла в Госдуму группа депутатов от фракции «Единая Россия». Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

В случае одобрения инициативы для РСО будут введены штрафы в размере до 200 тысяч рублей. Сейчас при нарушении нормативного уровня или режима обеспечения услугами ЖКХ должностным лицам грозит административный штраф от 500 до 1000 рублей, юрлицам — от 5 до 10 тысяч рублей.

По мнению авторов законопроекта, такое наказание несущественно для РСО и провоцирует безответственность их руководителей. Также малый размер штрафа позволяет организациям использовать ограничения в предоставлении коммунальных услуг или низкое их качество как «инструмент взыскания задолженностей».

Инициатива единороссов предусматривает двухступенчатую систему санкций для РСО. При первом нарушении должностным лицам грозит штраф от 4 до 10 тысяч рублей, юрлицам — от 30 до 50 тысяч. В случае повторного нарушения руководителям придется заплатить от 15 до 30 тысяч рублей, организациям — от 50 до 200 тысяч, сообщает Ura.ru.

По мнению депутатов, изменения максимально защитят права потребителей, улучшат качество услуг ЖКХ и позволят привлечь к ответственности недобросовестные РСО. Инициативу поддержали в 76 субъектах РФ, отмечает телеканал «360».

