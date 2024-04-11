В Белгороде закрылись два старейших городских кинотеатра

Одни из старейших кинотеатров Белгорода - «Победа» и «Радуга» - объявили о закрытии, передает ТАСС.

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Как сообщил корреспондент агентства, на дверях обоих учреждений висит табличка о ликвидации организаций.

Кинотеатр «Победа» открыли в июне 1960 года. «Радуга» начал работать в 1969 году. В нем находился самый большой в Черноземье экран размером 21 на 10 метров.

В середине марта в Белгороде из-за опасности обстрелов временно закрыли все рестораны сети «Вкусно - и точка». Ранее власти города опровергли сообщения о дефиците продуктов в магазинах, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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